Поль Погба сделает дорогой подарок партнерам по сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба хочет сделать дорогой подарок партнерам по национальной команде, с которыми вместе он выиграл чемпионат мира — 2018 в России.По информации ESPN FC, футболист планирует подарить однокомандникам кольца, которые инкрустированы бриллиантами.Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира команду Хорватии со счетом 4:2. Погба сыграл в шести матчах и забил один мяч, в финальном поединке.