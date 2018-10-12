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Поль Погба сделает дорогой подарок партнерам по сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Поль Погба хочет сделать дорогой подарок партнерам по национальной команде, с которыми вместе он выиграл чемпионат мира — 2018 в России.

По информации ESPN FC, футболист планирует подарить однокомандникам кольца, которые инкрустированы бриллиантами.

Сборная Франции стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира команду Хорватии со счетом 4:2. Погба сыграл в шести матчах и забил один мяч, в финальном поединке.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:05
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