Усэйн Болт: мечты становятся реальностью через упорный труд

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс" прокомментировал два забитых им гола в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед"."Мечты становятся реальностью через упорный труд", - написал Болт в инстаграме.