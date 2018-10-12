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Усэйн Болт: мечты становятся реальностью через упорный труд

Восьмикратный олимпийский чемпион в спринте Усэйн Болт, выступающий за австралийский "Централ Кост Маринерс" прокомментировал два забитых им гола в товарищеском матче против "Макартур Саут Вест Юнайтед".

"Мечты становятся реальностью через упорный труд", - написал Болт в инстаграме.

Вчера, 23:02
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