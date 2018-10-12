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Сборная Хорватии сыграла вничью с Англией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Хорватии принимала на своём поле команду Англии.

Лига наций УЕФА

Лига A. Группа 4. 3 тур

Хорватия – Англия 0:0

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Пиварич, Едвай, Ракитич, Ковачич (Бадель, 73), Модрич, Перишич (Пьяца, 68), Крамарич, Ребич (Ливайя, 80).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер, Чилуэлл, Стерлинг (Санчо, 78), Дайер, Баркли, Хендерсон, Рэшфорд, Кейн.

Предупреждения: Хендерсон, 6, Ковачич, 25, Ловрен, 45, Стоунз, 52, Едвай, 59, Стерлинг, 72.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Англии
Вчера, 23:45
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