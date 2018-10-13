Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Китайский клуб предлагает 50 миллионов евро за Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема получил предложение о переходе в клуб китайской Суперлиги.

По данным Don Balon, китайцы готовы заплатить за француза 50 миллионов евро. Однако сам футболист пока не горит желанием переезжать в Китай.

В нынешнем сезоне Бензема в чемпионате Испании в восьми матчах забил четыре мяча.
Теги: Бензема
Сегодня, 09:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.