Месси в ближайшее время продлит контракт с "Барселоной"

Испанские СМИ сообщают, что руководство "Барселоны" предложило Лионелю Месси продлит контракт.Действующее соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. Однако боссы каталонского клуба желают продлить договор с аргентинцем как минимум до 2022 года."Барселона" желает, чтобы Месси завершил карьеру именно в каталонской команде.