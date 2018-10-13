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Месси в ближайшее время продлит контракт с "Барселоной"

Испанские СМИ сообщают, что руководство "Барселоны" предложило Лионелю Месси продлит контракт.

Действующее соглашение 31-летнего футболиста рассчитано до 2021 года. Однако боссы каталонского клуба желают продлить договор с аргентинцем как минимум до 2022 года.

"Барселона" желает, чтобы Месси завершил карьеру именно в каталонской команде.

Mundo Deportivo
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 10:20
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