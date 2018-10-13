Экс-руководитель "Интера": помню, как я нашел Моуринью в автобусе - он лежал на полу и рыдал

Экс-руководитель "Интера" Марко Тронкетти Провера поделился воспоминаниями о Жозе Моуринью, который в 2010 году привел нерадзурри к победе в чемпионате Италии, Кубке страны и Лиге чемпионов."До триумфа в Лиге чемпионов "Интер" завоевал скудетто, с трудом обыграв "Сиену" на выезде. Сразу после матча с "Сиеной" я хотел увидеться с Моуринью, но нигде не мог его найти.Он просто растворился. В конце концов я нашел его лежащим в клубном автобусе на полу. Он рыдал навзрыд. Он полностью перегорел.А Лигу чемпионов мы выиграли уже в полуфинале с "Барселоной". На финал мы выходили спокойные и уверенные, потому что уже достигли чего-то выдающегося", - говорится в одной из глав книги.