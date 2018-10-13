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Экс-руководитель "Интера": помню, как я нашел Моуринью в автобусе - он лежал на полу и рыдал

Экс-руководитель "Интера" Марко Тронкетти Провера поделился воспоминаниями о Жозе Моуринью, который в 2010 году привел нерадзурри к победе в чемпионате Италии, Кубке страны и Лиге чемпионов.

"До триумфа в Лиге чемпионов "Интер" завоевал скудетто, с трудом обыграв "Сиену" на выезде. Сразу после матча с "Сиеной" я хотел увидеться с Моуринью, но нигде не мог его найти.

Он просто растворился. В конце концов я нашел его лежащим в клубном автобусе на полу. Он рыдал навзрыд. Он полностью перегорел.

А Лигу чемпионов мы выиграли уже в полуфинале с "Барселоной". На финал мы выходили спокойные и уверенные, потому что уже достигли чего-то выдающегося", - говорится в одной из глав книги.

Football Italia
Теги: Интер Моуринью
Сегодня, 12:35
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(5)
#4  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 13:55)
  • -1
  •  (1)

Пусть в наших пазиках попробует порыдать))
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#3  Nastroenie  Москва (Сегодня, 13:03)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы твои родственники лежали на полу и рыдали...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#2  Lestat  Москва (Сегодня, 12:49)
  • 0
  •  (2)
online

В конце концов я нашел его лежащим в клубном автобусе на полу. Он рыдал навзрыд.

Стулом наверно уeбaли smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:39)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Так бывает. Это не признак слабости.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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