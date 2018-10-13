Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Стали известны детали контракта Анри с "Монако"

По информации L`Equipe, контракт Тьерри Анри с "Монако" будет рассчитан на три года.

Официальная презентация Анри в качестве главного тренера состоится 15 октября.

Ранее "Монако" расстался с португальцем Леонарду Жардимом в связи с неудачным стартом сезона. После девяти сыгранных туров команда идет на 18-м месте в чемпионате Франции.
Теги: Монако Анри
Сегодня, 12:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.