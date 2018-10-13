"Хватит пытаться делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем" - Марадона раскритиковал Месси

Легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси."Наконец-то мир прекратил обожествлять Месси. Хватит пытаться делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем .За "Барселону" играет один Месси, за сборную Аргентины – другой", — сказал Марадона.Напомним, Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2018 года. Ранее сообщалось, что в этом году футболист уже не сыграет в составе национальной сборной.