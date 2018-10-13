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"Хватит пытаться делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем" - Марадона раскритиковал Месси

Легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Наконец-то мир прекратил обожествлять Месси. Хватит пытаться делать лидером человека, который 20 раз ходит в туалет перед матчем .

За "Барселону" играет один Месси, за сборную Аргентины – другой", — сказал Марадона.

Напомним, Месси пропустил все матчи сборной Аргентины после неудачного выступления команды на чемпионате мира 2018 года. Ранее сообщалось, что в этом году футболист уже не сыграет в составе национальной сборной.

Marca
Теги: Марадона Месси Сборная Аргентины
Сегодня, 13:16
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3
(0)
#3  plast  Спб (Сегодня, 14:30)
  • -1
  •  (1)

не всегда хороший футболист имеет задатки лидера, месси может взять игру на себя и что то подсказать партнерам которым могут быть воодушевдены его примерном но он не может стать лидером и повести партнеров за собой.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 13:57)
  • 0
  •  (0)

metric,
Ну он принесет гормон роста,но в его случае это обязательно .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 13:22)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Намекает на допинг?
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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