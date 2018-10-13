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Тьерри Анри: счастлив вернуться в "Монако"

Новый главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал свое назначение.

"Благодарю руководство "Монако" за возможность тренировать команду, которая является особенной для меня. Я очень счастлив вернуться и крайне мотивирован решать поставленные задачи. С нетерпением жду встречи с игроками, чтобы начать вместе работать", — цитирует Анри пресс-служба клуба.

Контракт с 41-летним французом рассчитан до июня 2021 года. Анри выступал за "Монако" с 1994-го по 1999-й годы, провел 141 матч и забил 28 голов.
Теги: Монако Анри
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