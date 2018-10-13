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"Ювентус" пожелал Анри удачи в "Монако"

"Ювентус" пожелал удачи легендарному французскому нападающему Тьерри Анри на посту главного тренера "Монако".

Напомним, в юности Анри выступал за "Ювентус".

"Удачи Тьерри Анри в его новом приключении в качестве тренера "Монако"! – написал "Ювентус".

Теги: Анри Ювентус Монако
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