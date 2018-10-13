"Ювентус" пожелал Анри удачи в "Монако"

? Good luck to @ThierryHenry on his new adventure as coach of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/xPfLAgbDfP — JuventusFC (@juventusfcen) October 13, 2018

"Ювентус" пожелал удачи легендарному французскому нападающему Тьерри Анри на посту главного тренера "Монако".Напомним, в юности Анри выступал за "Ювентус"."Удачи Тьерри Анри в его новом приключении в качестве тренера "Монако"! – написал "Ювентус".