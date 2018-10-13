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Лука Модрич недоволен несостоявшимся переходом в "Интер"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич недоволен, что не смог перейти в миланский "Интер" в минувшее трансферное окно.

Как передает La Gazzetta dello Sport, неудачное начало сезона только ухудшило ситуацию. В стартовых восьми турах испанской Примеры "сливочные" потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Сейчас команда Хулена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.

По информации итальянской газеты, 33-летний хорват все еще намерен покинуть "Реал". "Интер" тоже не потерял интереса к игроку, однако ранее спортивный директор клуба Пьеро Аусилио заявил, что переход невозможно осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно.

"Газета.ру"
Теги: Модрич Интер Реал
Сегодня, 18:34
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