Лука Модрич недоволен несостоявшимся переходом в "Интер"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич недоволен, что не смог перейти в миланский "Интер" в минувшее трансферное окно.Как передает La Gazzetta dello Sport, неудачное начало сезона только ухудшило ситуацию. В стартовых восьми турах испанской Примеры "сливочные" потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Сейчас команда Хулена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.По информации итальянской газеты, 33-летний хорват все еще намерен покинуть "Реал". "Интер" тоже не потерял интереса к игроку, однако ранее спортивный директор клуба Пьеро Аусилио заявил, что переход невозможно осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно.