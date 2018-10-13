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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Защитник "Томи" - про задержку матча с "Сочи": нужно было привлечь внимание людей к нашей ситуации
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16:14
Адвокат: если сокрытие денег подтвердится, Глушаков отправится к своим друзьям Кокорину и Мамаеву (35)
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Российский пловец: обидно, что в новостях все внимание уделяется не победам на юношеской Олимпиаде, а хулиганству (7)
Российский пловец: обидно, что в новостях все внимание уделяется не победам на юношеской Олимпиаде, а хулиганству (7)
Лука Модрич недоволен несостоявшимся переходом в "Интер"
Полузащитник "Реала" Лука Модрич недоволен, что не смог перейти в миланский "Интер" в минувшее трансферное окно.
Как передает La Gazzetta dello Sport, неудачное начало сезона только ухудшило ситуацию. В стартовых восьми турах испанской Примеры "сливочные" потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Сейчас команда Хулена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
По информации итальянской газеты, 33-летний хорват все еще намерен покинуть "Реал". "Интер" тоже не потерял интереса к игроку, однако ранее спортивный директор клуба Пьеро Аусилио заявил, что переход невозможно осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно.
"Газета.ру"
Как передает La Gazzetta dello Sport, неудачное начало сезона только ухудшило ситуацию. В стартовых восьми турах испанской Примеры "сливочные" потерпели два поражения и дважды сыграли вничью. Сейчас команда Хулена Лопетеги занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата.
По информации итальянской газеты, 33-летний хорват все еще намерен покинуть "Реал". "Интер" тоже не потерял интереса к игроку, однако ранее спортивный директор клуба Пьеро Аусилио заявил, что переход невозможно осуществить в ближайшее зимнее трансферное окно.
"Газета.ру"
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