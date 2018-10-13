Роберт Левандовски: не могу сказать, что я разочарован тем, что остался в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся уходе из немецкого клуба летом 2018 года.Игрок и его агент не скрывали желания покинуть "Баварию", но красные так и не продали игрока, который чувствовал себя объектом критики в Мюнхене и считал, что клуб его недостаточно оберегает. Ходили слухи, что Левандовски мог оказаться в мадридском "Реале"."В "Баварии" происходило кое-что, что мне не нравилось, и я хотел поговорить об этом. Когда понял, что в СМИ и между клубами была странная атмосфера, то решил сказать об этом. Хотел сделать заявление, сказав следующее: "Если есть так много недовольных мной людей, то я могу уйти". При этом я знал, что ответ "Баварии" будет отрицательным. Каким бы ни было предложение.Не могу сказать, что я разочарован тем, что остался в "Баварии". Я все равно играю в одном из лучших клубов мира. Возможно, популярность "Баварии" в мире в сравнении с другими топ-клубами ниже, но если бы я не был здесь счастлив, то впору было бы говорить, что у меня проблемы", — цитирует Левандовского польское издание Sportowe Fakty.