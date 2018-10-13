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Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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Глава Примеры не переживает из-за ухода Роналду
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас признался, что его не беспокоит уход нападающего Криштиану Роналду из лиги.
"Хотел бы, чтобы в Примере были лучшие игроки и тренеры. Например, хочу видеть у нас Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу.
Уход Роналду? Мы долго работали над тем, чтобы наш бренд был выше любого игрока или клуба. Четыре года назад я бы беспокоился из-за его ухода, по шкале от одного до десяти это было бы девять. Сейчас оценил бы беспокойство на четыре или даже три.
В Английской премьер-лиге после Майкла Оуэна не было обладателей "Золотого мяча". У них также нет большого числа игроков из символической сборной ФИФА. Но это не мешает им получать самый большой в мире доход.
Если вы обладаете брендом, который есть у АПЛ, тогда нет необходимости в лучших игроках. Они не нужны, чтобы сделать лучшую в мире лигу", — приводит слова Тебаса Daily Mail.
"Газета.ру"
"Хотел бы, чтобы в Примере были лучшие игроки и тренеры. Например, хочу видеть у нас Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолу.
Уход Роналду? Мы долго работали над тем, чтобы наш бренд был выше любого игрока или клуба. Четыре года назад я бы беспокоился из-за его ухода, по шкале от одного до десяти это было бы девять. Сейчас оценил бы беспокойство на четыре или даже три.
В Английской премьер-лиге после Майкла Оуэна не было обладателей "Золотого мяча". У них также нет большого числа игроков из символической сборной ФИФА. Но это не мешает им получать самый большой в мире доход.
Если вы обладаете брендом, который есть у АПЛ, тогда нет необходимости в лучших игроках. Они не нужны, чтобы сделать лучшую в мире лигу", — приводит слова Тебаса Daily Mail.
"Газета.ру"
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