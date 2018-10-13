"Манчестер Сити" предлагал Месси зарплату в три раза больше "Барселоны"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак признался, что манкунианский клуб в свое время безуспешно пытался приобрести аргентинского нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси."Кого из футболистов хотели видеть в клубе, но так и не смогли подписать? Месси. Мы просили Гвардиолу переговорить с ним, мы предлагали Лионелю зарплату в три раза больше той, которую он получал в "Барселоне", но он не принял предложение", — цитирует Аль-Мубарака Calciomercato.