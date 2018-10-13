Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Манчестер Сити" предлагал Месси зарплату в три раза больше "Барселоны"

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак признался, что манкунианский клуб в свое время безуспешно пытался приобрести аргентинского нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Кого из футболистов хотели видеть в клубе, но так и не смогли подписать? Месси. Мы просили Гвардиолу переговорить с ним, мы предлагали Лионелю зарплату в три раза больше той, которую он получал в "Барселоне", но он не принял предложение", — цитирует Аль-Мубарака Calciomercato.

"Газета.ру"
Теги: Месси Барселона Манчестер Сити
Сегодня, 22:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.