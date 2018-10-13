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Эден Азар хотел бы вновь поработать под руководством Моуринью

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар признался, что хотел бы вновь поработать под руководством главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, ранее руководившего синими.

"За 12 лет у меня был только один неудачный сезон — последние шесть месяцев под руководством Моуринью. Отчасти в этом есть и моя вина. Помню, мы попросили Жозе о дополнительном отпуске, и я вернулся совершенно не в форме.

В последнем сезоне под руководством Моуринью было мало приятного: мы не побеждали, тренировались без энтузиазма. Но если спросят, с каким тренером я хотел бы снова поработать, назову именно Моуринью.

В жизни мало вещей, о которых мне приходилось бы жалеть, и одна из них — что я не смог сработаться с Моуринью в "Челси". Когда он ушел, я написал ему сообщение, чтобы сказать, как я сожалею. Я чувствовал себя виноватым", — приводит слова Азара HLN.

"Газета.ру"
Теги: Азар Моуринью Челси
Вчера, 22:34
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#1  spiri   (Сегодня, 00:35)
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот и забей через неделю пару голов Мауру!!Это будет самое ТО!!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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