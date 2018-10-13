Эден Азар хотел бы вновь поработать под руководством Моуринью

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар признался, что хотел бы вновь поработать под руководством главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, ранее руководившего синими."За 12 лет у меня был только один неудачный сезон — последние шесть месяцев под руководством Моуринью. Отчасти в этом есть и моя вина. Помню, мы попросили Жозе о дополнительном отпуске, и я вернулся совершенно не в форме.В последнем сезоне под руководством Моуринью было мало приятного: мы не побеждали, тренировались без энтузиазма. Но если спросят, с каким тренером я хотел бы снова поработать, назову именно Моуринью.В жизни мало вещей, о которых мне приходилось бы жалеть, и одна из них — что я не смог сработаться с Моуринью в "Челси". Когда он ушел, я написал ему сообщение, чтобы сказать, как я сожалею. Я чувствовал себя виноватым", — приводит слова Азара HLN.