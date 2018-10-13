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Роберто Манчини: не нужно делать трагедию, если проиграем Польше

Наставник сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча Лиги наций против национальной команды Польши призвал общественность не драматизировать в случае поражения.

"Мое приключение в сборной началось в мае, и нашей целью всегда была подготовка к отборочному турниру Евро-2020.

Португалия как команда сейчас лучше, потому она заслуженно лидирует в группе. Думаю, мы с Польшей будем бороться за второе место в группе, хотя никогда нельзя загадывать.

Нашей задачей было перестроить команду и произвести хорошее впечатление в Лиге наций, но на этом все. Результаты и плоды нашего труда будем пожинать позже. Нужно время. Нельзя построить сборную за пять матчей. Я только начал работу, и наша цель — отобраться на чемпионат Европы. Даже если проиграем завтра Польше, ничего не изменится. Не нужно делать из этого драму", — цитирует Манчини Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Манчини Сборная Италии Сборная Польши
Вчера, 23:14
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#1  spiri   (Сегодня, 00:33)
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Болеет за:
«Зенит»
старая пластинка,чуть дрожит игла...чую,попрут Роби с такими песнями!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
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