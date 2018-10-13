Роберто Манчини: не нужно делать трагедию, если проиграем Польше

Наставник сборной Италии Роберто Манчини в преддверии матча Лиги наций против национальной команды Польши призвал общественность не драматизировать в случае поражения."Мое приключение в сборной началось в мае, и нашей целью всегда была подготовка к отборочному турниру Евро-2020.Португалия как команда сейчас лучше, потому она заслуженно лидирует в группе. Думаю, мы с Польшей будем бороться за второе место в группе, хотя никогда нельзя загадывать.Нашей задачей было перестроить команду и произвести хорошее впечатление в Лиге наций, но на этом все. Результаты и плоды нашего труда будем пожинать позже. Нужно время. Нельзя построить сборную за пять матчей. Я только начал работу, и наша цель — отобраться на чемпионат Европы. Даже если проиграем завтра Польше, ничего не изменится. Не нужно делать из этого драму", — цитирует Манчини Football Italia.