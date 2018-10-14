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Маркос Пиццелли - о поражении от Гибралтара: стыдно. Не знаю, что сказать

Полузащитник сборной Армении Маркос Пиццелли прокомментировал итоги матча против Гибралтара (0:1). Футболист отметил, что ему стыдно за результат.

"Стыдно. Не знаю, что сказать. Нужно забыть и готовиться к следующей игре. Сегодня ничего не получилось. У нас были шансы, но мы их не реализовали", - цитирует Пиццелли News.am.
Теги: Сборная Армении Сборная Гибралтара
Сегодня, 11:49
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(1)
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 11:52)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Я бы посмотрел на тебя, если бы эти отмороженные Гибралтарцы твоих родственников в футбол обыграли...
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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