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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Одноклубника Иньесты отстранили из-за утечки информации об испанце
Защитник японского "Виссел Кобе" Шунки Такахаши отстранен от работы с командой из-за утечки информации о своем звездном одноклубнике Андресе Иньесте.
По информации The Sun, Такахаши рассказал своему другу о том, что испанец не примет участие в ближайшем матче. Товарищ игрока опубликовал информацию в своем твиттере. Позднее запись была удалена, но руководство "Виссел Кобе" приняло решение о дисциплинарном наказании Такахаши за разглашение конфиденциальных сведений, отстранив его от тренировок на месяц.
"Газета.ру"
По информации The Sun, Такахаши рассказал своему другу о том, что испанец не примет участие в ближайшем матче. Товарищ игрока опубликовал информацию в своем твиттере. Позднее запись была удалена, но руководство "Виссел Кобе" приняло решение о дисциплинарном наказании Такахаши за разглашение конфиденциальных сведений, отстранив его от тренировок на месяц.
"Газета.ру"
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