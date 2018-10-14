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Одноклубника Иньесты отстранили из-за утечки информации об испанце

Защитник японского "Виссел Кобе" Шунки Такахаши отстранен от работы с командой из-за утечки информации о своем звездном одноклубнике Андресе Иньесте.

По информации The Sun, Такахаши рассказал своему другу о том, что испанец не примет участие в ближайшем матче. Товарищ игрока опубликовал информацию в своем твиттере. Позднее запись была удалена, но руководство "Виссел Кобе" приняло решение о дисциплинарном наказании Такахаши за разглашение конфиденциальных сведений, отстранив его от тренировок на месяц.

"Газета.ру"
Сегодня, 12:22
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