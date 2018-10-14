Йоахим Лев: слухи об отставке? Это неизбежно, учитывая наши последние результаты

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал слухи о его уходе из национальной команды."Многие обсуждают вопрос о моем будущем в сборной Германии. Это неизбежно, учитывая наши последние результаты. Сейчас я сосредоточен лишь на подготовке команды. Меня интересует предстоящий матч против Франции, а не разговоры о моей отставке из команды. В сложившейся ситуации такие разговоры вполне нормальны", - цитирует Лева AFP.