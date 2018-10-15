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"Милан" продлил контракт с нападающим Патриком Кутроне

"Милан" подписал новое соглашение с нападающим Патриком Кутроне, сообщает Calciomercato.

Контракт с 20-летним итальянцем теперь рассчитан до 2023 года.

Заработная плата форварда составит чуть больше миллиона евро за сезон.
Теги: Милан
Сегодня, 19:26
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