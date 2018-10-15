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Испания - Англия: стартовые составы команд

Стали известны составы Испании и Англии на матч Лиги наций.

Испания: де Хеа - Джонни, Начо, Рамос, Алонсо - Тиагу Алькантара, Бускетс, Сауль Ньигес - Аспас, Родриго, Асенсио.

Англия: Пикфорд - Триппьер, Магуайр, Гомес, Чилвелл - Баркли, Дайер, Уинкс - Стерлинг - Рэшфорд, Кейн.
Теги: Сборная Испании Сборная Англии
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