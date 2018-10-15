Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле, скорее всего, в летнее трансферное окно покинет лондонский клуб, так как у него истекает контракт.По данным The Sun, 31-летний бельгиец хочет переехать в Китай.Дембеле выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в составе "шпор".