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Мусса Дембеле хочет продолжить карьеру в Китае

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Дембеле, скорее всего, в летнее трансферное окно покинет лондонский клуб, так как у него истекает контракт.

По данным The Sun, 31-летний бельгиец хочет переехать в Китай.

Дембеле выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года. В текущем сезоне он провел 9 матчей в составе "шпор".
Теги: Дембеле Тоттенхэм
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