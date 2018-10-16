Серхио Рамос: обидно, что мы не сравняли счет

Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение от Англии (2:3) в матче Лиги наций."Красота футбола в том, что он позволяет перевернуть игру. Если забыть первый тайм, мы провели шикарный второй тайм и должны извлечь из этого позитивные выводы. Мы прижали их к воротам.Жаль, что мы проиграли и прервали свою беспроигрышную серию. Теперь у нас остался один матч, в котором нужно максимально выложиться.Англия – соперник мирового уровня. У них очень опасные игроки. Мы положительно отреагировали на первый тайм, показав это во втором. Обидно, что мы не сравняли счет. Люди верят в команду", - цитирует Рамоса Marca.