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Глава "Кайрата": в Аршавина никто не верил

Председатель наблюдательного совета "Кайрата" Кайрат Боранбаев поделился мнением о выступлении Андрея Аршавина в казахстанском клубе.

Напомним, у экс-капитана сборной России в декабре истекает с "Кайратом" контракт.

"Аршавина никто не верил. Если вы помните, то мы долго подписывали с ним контракт, потому что у нас была договоренность о том, что он должен набрать форму. Сейчас весь Казахстан его поддерживает и любит. И мы еще раз в этом удостоверились, когда поехали играть с "Зенитом" в Петербург – 41 тысяча болельщиков пришли посмотреть на Андрея. И это в товарищеском матче.

Я считаю его одним из лучших футболистов на постсоветском пространстве: он был капитаном сборной России, является одним из игроков, сыгравших на хорошем уровне за рубежом. Хорошо, что он заканчивает в Казахстане. Сейчас о нем много пишут в английской, российской прессе. Этим мы убили двух зайцев – приобрели хорошего футболиста и сделали маркетинговый ход.

Что касается об изменениях в составе, тяжело говорить абсолютно про любых игроков. Мы пока что с Андреем на эту тему не беседовали. Давайте потерпим до конца сезона. Если Андрей Сергеевич захочет еще поиграть, то будем с ним это обсуждать. Сезон еще идет, у нас впереди пять матчей, так что о таком еще рано говорить", - цитирует Боранбаева официальный сайт клуба.
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 11:15
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#1  avnik  море (Сегодня, 11:25)
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Болеет за:
«Спартак»
Однако - приличные люди...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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