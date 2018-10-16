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Камил Глик: с Роналду итальянский футбол определенно растет

Защитник сборной Польши и французского "Монако" Камил Глик признался, что по-прежнему следит за "Торино" и был бы не против выйти на поле против португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Я провел шесть лет в Италии, оставил там свое сердце и все еще смотрю матчи Серии А, особенно с участием "Торино". Я постоянно общаюсь с директорами, спортивным директором и президентом этого клуба. Я переживаю за них, у них действительно отличная команда.

Дерби против "Ювентуса" и Роналду? Это был бы для меня большой вызов, но на данный момент я игрок "Монако" и стараюсь дать все для своей команды, которая переживает трудное время. С Роналду итальянский футбол определенно растет, особенно в коммерческом плане", — цитирует защитника Corriere di Torino.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Глик Торино
Сегодня, 14:19
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