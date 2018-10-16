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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Луис Энрике: первый тайм матча с Англией был убогим в нашем исполнении
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал поражение от Англии со счетом 2:3 в домашнем матче группового этапа Лиги наций.
"Первый тайм в нашем исполнении был действительно убогим, нужно это признать. Мы совершили много индивидуальных ошибок. Это тяжелое поражение, но его нужно принять.
Очень тяжело объяснить, что произошло за эти 90 минут. Мы упустили возможность одержать победу, но Англия была действительно хороша в первом тайме", — цитирует Энрике ВВС.
Испания осталась лидером группы 4 лиги А, имея шесть очков после трех игр. Англия занимает вторую позицию с четырьмя очками, а замыкает таблицу Хорватия с одним баллом, сыгравшая на один матч меньше.
"Газета.ру"
"Первый тайм в нашем исполнении был действительно убогим, нужно это признать. Мы совершили много индивидуальных ошибок. Это тяжелое поражение, но его нужно принять.
Очень тяжело объяснить, что произошло за эти 90 минут. Мы упустили возможность одержать победу, но Англия была действительно хороша в первом тайме", — цитирует Энрике ВВС.
Испания осталась лидером группы 4 лиги А, имея шесть очков после трех игр. Англия занимает вторую позицию с четырьмя очками, а замыкает таблицу Хорватия с одним баллом, сыгравшая на один матч меньше.
"Газета.ру"
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