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Сборная Бразилии на 93 минуте вырвала победу у Аргентины

Сборная Бразилии с минимальным счетом обыграла Аргентину в товарищеском матче (1:0).

Единственный гол на 3-й добавленной минуте забил защитник Миранда. Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес отыграл 90 минут в составе аргентинской сборной.

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Бразилия - Аргентина - 1:0 (0:0)

Гол: Миранда, 90+3.

Бразилия: Алиссон, Данилу (Фабинью, 53), Маркиньюс, Миранда, Филипе Луис, Каземиру, Артур, Коутинью, Габриэл Жезус (Ришарлисон, 65), Роберту Фирмину, Неймар.

Аргентина: Ромеро, Саравия, Отаменди, Пеццела, Тальяфико (Акунья, 82), Батталья, Паредес, Ло Сельсо (Сальвио, 73), Дибала (Мартинес, 58), Икарди (Симеоне, 88), Корреа (Перейра, 67).

Предупреждения: Паредес, 18. Корреа, 62. Ло Сельсо, 64. Неймар, 66. Саравия, 69. Миранда, 71. Батталья, 84.
Теги: Сборная Бразилии Сборная Аргентины Паредес
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