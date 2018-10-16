Сборная Германии вновь потерпела поражение, на этот раз от французов

В 3-м туре Лиги наций сборная Франции дома победила Германию (2:1).Немцы набрали лишь одно очко в трех турах и занимают последнее место в группе A1.0:1 – 14, пенальти Кроос, 1:1 – 62 Гризманн, 2:1 – 80, пенальти Гризманн.– Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Кимпембе, Погба, Канте (Нзонзи, 90), Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 86).– Нойер, Керер, Хуммельс, Зюле, Шульц, Сане (Дракслер, 75), Кроос, Гинтер (Брандт, 83), Гнабри (Мюллер, 88), Киммих, Вернер.Предупреждение: Гинтер (29).