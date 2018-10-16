Сборная Германии вновь потерпела поражение, на этот раз от французов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
Украина обыграла Чехию, Гибралтар одержал вторую победу подряд и другие результаты Лиги Наций (1)
Украина обыграла Чехию, Гибралтар одержал вторую победу подряд и другие результаты Лиги Наций (1)
Вчера, 23:28
Кокорин и Мамаев хотят посетить храм при СИЗО (5)
Кокорин и Мамаев хотят посетить храм при СИЗО (5)
Вчера, 23:13
Фатих Терим продлил контракт с "Галатасараем"
Фатих Терим продлил контракт с "Галатасараем"
Вчера, 22:47
И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться (5)
И.о. президента РФС: у Бушманова были все условия для успешного выступления, будем разбираться (5)
Вчера, 22:38
Денис Пак отказался от комментариев после очной ставки (3)
Денис Пак отказался от комментариев после очной ставки (3)
Вчера, 22:04
Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву (9)
Адвокат Пака: мой клиент не имеет претензий к Мамаеву (9)
Вчера, 21:23
Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах (14)
Федор Чалов забил 11 голов в 11 последних матчах (14)
Вчера, 21:05
Франция - Германия: стали известны стартовые составы
Франция - Германия: стали известны стартовые составы
Вчера, 20:45
Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение
Пресс-атташе "Оренбурга" о прокурорской проверке в клубе: кто-то захотел сделать вброс. Осеннее обострение
Вчера, 20:17
Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение (14)
Диктор "Спартака": да я работал на чествовании Путина, какие конкурсы? Это просто неуважение (14)
Вчера, 20:11
Капитан "Анжи" отстранен от основной команды (4)
Капитан "Анжи" отстранен от основной команды (4)
Вчера, 20:02
Адвокат: есть шанс, что Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест (11)
Адвокат: есть шанс, что Кокорину и Мамаеву могут сменить меру пресечения на домашний арест (11)
Вчера, 19:39
Авторитетный спортивный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ (7)
Авторитетный спортивный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков РПЛ (7)
Вчера, 19:13
"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018 (3)
"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018 (3)
Вчера, 19:05
Антон Заболотный: Семак изменил атмосферу в команде - теперь мы бьемся друг за друга в каждом матче (2)
Антон Заболотный: Семак изменил атмосферу в команде - теперь мы бьемся друг за друга в каждом матче (2)
Вчера, 18:56
Сергей Хусаинов: видеоповторы приведут к снижению концентрации арбитров и к новым ошибкам по этой причине (8)
Сергей Хусаинов: видеоповторы приведут к снижению концентрации арбитров и к новым ошибкам по этой причине (8)
Вчера, 18:50
Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России
Французы 19-е по владению мячом и 28-е по пробегу за матч - ФИФА опубликовала отчет о Чемпионате мира в России
Вчера, 18:30
Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой
Олег Романцев: сборная не выглядит командой запрограммированных роботов - ребята живут игрой
Вчера, 18:09
Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще (1)
Черчесов оценил перспективы Игнашевича на тренерском поприще (1)
Вчера, 17:51
Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред (3)
Евгений Макеев: "Спартак" заявил, что Глушаков и Ещенко в "молодёжке" форму набирают? Вот бред (3)
Вчера, 17:16
Анзор Кавазашвили: Дюков стал бы отличным президентом РФС (29)
Анзор Кавазашвили: Дюков стал бы отличным президентом РФС (29)
Вчера, 16:51
Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны быть наказаны как граждане, а не как футболисты (9)
Станислав Черчесов: Кокорин и Мамаев должны быть наказаны как граждане, а не как футболисты (9)
Вчера, 16:32
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал причину, по которой его сын не может помочь "Анжи" (9)
Отец Хабиба Нурмагомедова назвал причину, по которой его сын не может помочь "Анжи" (9)
Вчера, 16:12
У Андрея Аршавина в "Кайрате" будет новый тренер (1)
У Андрея Аршавина в "Кайрате" будет новый тренер (1)
Вчера, 16:04
Станислав Черчесов: сказал Головину, чтобы он потихоньку захватывал лидерство в "Монако" (1)
Станислав Черчесов: сказал Головину, чтобы он потихоньку захватывал лидерство в "Монако" (1)
Вчера, 15:15
Адвокат Глушакова: обвинения в том, что Денис совершил уголовное правонарушение, мы без внимания не оставим
Адвокат Глушакова: обвинения в том, что Денис совершил уголовное правонарушение, мы без внимания не оставим
Вчера, 14:43
Бранислав Иванович может перейти в "Барселону" (28)
Бранислав Иванович может перейти в "Барселону" (28)
Вчера, 14:38
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
В комитет по этике РФС по-прежнему не поступил запрос о рассмотрении поведения Кокорина и Мамаева
Вчера, 14:26
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (4)
Общественная наблюдательная комиссия: подача апелляций на арест подняла настроение Кокорину и Мамаеву (4)
Вчера, 13:14
Агент: Венгер считал Кокорина очень талантливым футболистом (12)
Агент: Венгер считал Кокорина очень талантливым футболистом (12)
Вчера, 13:04
Форвард "Енисея" Михаил Костюков прооперирован
Форвард "Енисея" Михаил Костюков прооперирован
Сборная Германии вновь потерпела поражение, на этот раз от французов
В 3-м туре Лиги наций сборная Франции дома победила Германию (2:1).
Немцы набрали лишь одно очко в трех турах и занимают последнее место в группе A1.
Франция – Германия 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 14, пенальти Кроос, 1:1 – 62 Гризманн, 2:1 – 80, пенальти Гризманн.
Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Кимпембе, Погба, Канте (Нзонзи, 90), Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 86).
Германия – Нойер, Керер, Хуммельс, Зюле, Шульц, Сане (Дракслер, 75), Кроос, Гинтер (Брандт, 83), Гнабри (Мюллер, 88), Киммих, Вернер.
Предупреждение: Гинтер (29).
Немцы набрали лишь одно очко в трех турах и занимают последнее место в группе A1.
Франция – Германия 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 – 14, пенальти Кроос, 1:1 – 62 Гризманн, 2:1 – 80, пенальти Гризманн.
Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Кимпембе, Погба, Канте (Нзонзи, 90), Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 86).
Германия – Нойер, Керер, Хуммельс, Зюле, Шульц, Сане (Дракслер, 75), Кроос, Гинтер (Брандт, 83), Гнабри (Мюллер, 88), Киммих, Вернер.
Предупреждение: Гинтер (29).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.