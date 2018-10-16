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Сборная Германии вновь потерпела поражение, на этот раз от французов

В 3-м туре Лиги наций сборная Франции дома победила Германию (2:1).

Немцы набрали лишь одно очко в трех турах и занимают последнее место в группе A1.

Франция – Германия 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 14, пенальти Кроос, 1:1 – 62 Гризманн, 2:1 – 80, пенальти Гризманн.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Кимпембе, Погба, Канте (Нзонзи, 90), Матюиди, Гризманн (Ндомбеле, 90), Жиру, Мбаппе (Дембеле, 86).
Германия – Нойер, Керер, Хуммельс, Зюле, Шульц, Сане (Дракслер, 75), Кроос, Гинтер (Брандт, 83), Гнабри (Мюллер, 88), Киммих, Вернер.

Предупреждение: Гинтер (29).
Теги: Сборная Германии Сборная Франции
Вчера, 23:42
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