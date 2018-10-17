Усэйн Болт отказался переходить в мальтийский клуб

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, сейчас выступающий за австралийский футбольный клуб "Сентарал Кост Марринерс", отказался от предложения перейти в мальтийский клуб "Валлетта". Об этом сообщил его агент Рикки Симмс.- Есть большой интерес к Усэйну как к футболисту, - цитирует агента ESPN. - Мы регулярно получаем предложения. Хотел бы сообщить, что Болт не хочет продолжать карьеру на Мальте.Ранее другой агент ямайца Тона Раллис сообщил, что один из европейских клубов интересуется в подписании контракта с бывшим легкоатлетом. В своем последнем матче Болт оформил дубль.