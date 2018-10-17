Пауло Дибала получил травму колена

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала пройдет обследование после того, как он получил травму колена во время матча за сборную Аргентины.Накануне Дибала сыграл за сборную своей страны против Бразилии (0:1).На 57-й минуте встречи Пауло был заменен, после чего его увидели с пакетом льда на колене на скамейке запасных.По информации Fox Sports, первоначальная информация состояла в том, что травма не является серьезной, но форварду все равно придется пройти медицинские тесты, когда он вернется в Турин.