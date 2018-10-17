В Иране женщинам вновь запретят посещать футбольные матчи

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что недопустит присутствия женщин на футболе.По его словам, когда женщина идет на стадион и видит там полуобнаженных мужчин в спортивной форме, она совершает грех. Монтазери заявил, что если снова увидит представительниц слабого пола на футболе, он прикажет Тегеранскому прокурору действовать.Накануне на стадионе "Азади" в Тегеране 100 иранских болельщиц присутствовали на товарищеской игре своей национальной команды с Боливией (2:1).Этим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы, сняв запрет, действовавший с 1979 года.