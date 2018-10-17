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Зимой Зинченко может перебраться в испанский чемпионат

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко может переехать в испанский чемпионат уже в зимнее трансферное окно.

Football Espana со ссылкой на AS Diario сообщил, что зимой 2019 года «Бетис» вернется в офис «Манчестер Сити» с предложением по трансферу игрока.

Летом 2018 года «Сити» и «Реал» уже вели переговоры по украинскому полузащитнику, но не договорились о сумме перехода: испанский клуб планировал арендовать Александра с опцией выкупа за 12 млн евро, а «Манчестер Сити» настаивал на немедленной продаже за 17,5 млн.

Из восьми матчей «Сити» в АПЛ Зинченко вышел на поле всего раз.

Eurosport
Теги: Зинченко Манчестер Сити Бетис
Сегодня, 21:55
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