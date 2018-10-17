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Нападающий "Арсенала" отказался лететь на матч с Южным Суданом из-за состояния самолёта

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отказался лететь с национальной командой Габона в Джубу на матч со сборной Южного Судана, который состоялся 16 октября, сообщает Чемпионат со ссылкой на L'Equipe.

Габонский игрок принял участие в домашней встрече с командой Южного Судана (3:0), однако не сыграл в гостевом матче, который габонцы выиграли со счётом 1:0.

По информации издания, причиной отказа Обамеянга и некоторых других футболистов команды лететь на игру стало неудовлетворительное состояние самолёта, который был заказан федерацией футбола страны для игроков национальной сборной.

Обамеянг вернулся в расположение лондонского «Арсенала». Официальная причина, согласно которой игрок покинул сборную Габона, — травма.
Теги: Арсенал Обамеянг
Сегодня, 22:52
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