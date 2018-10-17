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Раджа Наингголан: Роналду нужна команда, а Месси иногда выигрывает матчи в одиночку

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан поделился мыслями о переходе нападающего Криштиану Роналду в «Ювентус», а также сравнил португальского футболиста с аргентинским форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Переход Роналду в «Ювентус» — шанс для чемпионата Италии привлечь к себе внимание, которое было утрачено в последнее время. Для нас же это дополнительный стимул победить «Ювентус» с Криштиану в составе.

Между Роналду и Месси я бы выбрал Лионеля. Криштиану нуждается в команде, тогда как Месси иногда обходит четырёх или пятерых соперников и выигрывает матчи в одиночку», – цитирует Наингголана Чемпионат со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Роналду перешёл из мадридского «Реала» в «Ювентус» в июле. Сумма трансфера составила € 112 млн. В восьми матчах Серии А на счету форварда четыре гола и четыре результативные передачи.
Теги: Роналду Месси Наингголан Ювентус
Вчера, 23:43
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3
(1)
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:29)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
бред
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  distemper  SPb (Сегодня, 00:13)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что за бред. Как раз таки Роналду тащил на себе сборную и Реал. А Месси без команды не тащит - пример сборная Аргентины.
Регистрация: 5.01.2008 [жалоба]
#1  borisshev  Краснодар (Вчера, 23:51)
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Болеет за:
«Краснодар»
Если не сборная Аргентины,то да !(хотя это моё субьективное мнение)Кому позволенно ВЕЛИКИХ обсуждать?!(юмор)
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
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