"И он его поцеловал. Я был просто в шоке" - гендиректор "Зари" против геев в футболе

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам."Был один случай на выездном матче с "Манчестером" в лиге Европы.Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда, выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно, куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень... И он целует его прямо на пороге - это был поцелуй в губы. Я был просто в шоке.Никогда не допущу, чтобы футболисты-геи попали в "Зарю". Это для меня неприемлемо, однозначно", – сказал Рафаилов.