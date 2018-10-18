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"И он его поцеловал. Я был просто в шоке" - гендиректор "Зари" против геев в футболе

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о своем отношении к сексуальным меньшинствам.

"Был один случай на выездном матче с "Манчестером" в лиге Европы.

Кафе. Сидит мужчина. Я зашел туда, выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно, куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень... И он целует его прямо на пороге - это был поцелуй в губы. Я был просто в шоке.

Никогда не допущу, чтобы футболисты-геи попали в "Зарю". Это для меня неприемлемо, однозначно", – сказал Рафаилов.

"Футбольный на голову"
Теги: Заря
Сегодня, 13:21
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6
(3)
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
бандера прийде, гей-парад проведе (с)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  Scoter  дом (Сегодня, 14:27)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как интересно .... других новостей нет?
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
#4  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 13:57)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
То есть модный в данное время вопрос: "Возьмёте ли вы к себе в состав Кокорина и Маммаева?" ему можно не задавать?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#3  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 13:52)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Куда смотрят п.идарасы из фифа?
Дисквальнуть angry
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#2  Antip7   (Сегодня, 13:32)
  • 0
  •  (2)

Цитата: Батька
УЕФА сейчас зарю.накажет ...


Да что там.. сейчас сам Пейця заставит клуб в "Гейря" переименовать.. а если не послушаются, опять п..дров из НаТО пришлет, для наглядного примера.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 13:29)
  • +1
  •  (3)

УЕФА сейчас зарю.накажет ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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