Люк Шоу подпишет с "МЮ" новый пятилетний контракт

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу подпишет с клубом новый контракт, передает ВВС.Соглашение 23-летнего англичанина с клубом будет рассчитан на пять лет, а зарплата игрока вырастет до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.Нынешний контракт Шоу с "МЮ" истекает следующим летом.