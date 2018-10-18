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Люк Шоу подпишет с "МЮ" новый пятилетний контракт

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу подпишет с клубом новый контракт, передает ВВС.

Соглашение 23-летнего англичанина с клубом будет рассчитан на пять лет, а зарплата игрока вырастет до 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Нынешний контракт Шоу с "МЮ" истекает следующим летом.
Теги: Шоу Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:41
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