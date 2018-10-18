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Златан Ибрагимович не хочет отправляться в аренду в европейский клуб

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

Форвард рассказал, что не хочет переходить в европейский клуб на правах аренды. По информации СМИ, ИБрагимович рассматривает варианты с возвращением в английский "Манчестер Юнайтед", а также переход в итальянский "Милан".

"Думаю, сейчас я нахожусь в ситуации, когда мне нужен хороший баланс между работой и отдыхом. Из-за того, что я вернулся после травмы, из-за моего возраста из-за нагрузок, которым я подвергаю свое тело во время тренировок.

Нам предстоит провести еще две игры, надеюсь, мы выйдем в плей-офф. Пока я не думал о том, чем займусь, если сезон для команды завершится досрочно", — приводит слова футболиста Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 22:27
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