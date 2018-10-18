Златан Ибрагимович не хочет отправляться в аренду в европейский клуб

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.Форвард рассказал, что не хочет переходить в европейский клуб на правах аренды. По информации СМИ, ИБрагимович рассматривает варианты с возвращением в английский "Манчестер Юнайтед", а также переход в итальянский "Милан"."Думаю, сейчас я нахожусь в ситуации, когда мне нужен хороший баланс между работой и отдыхом. Из-за того, что я вернулся после травмы, из-за моего возраста из-за нагрузок, которым я подвергаю свое тело во время тренировок.Нам предстоит провести еще две игры, надеюсь, мы выйдем в плей-офф. Пока я не думал о том, чем займусь, если сезон для команды завершится досрочно", — приводит слова футболиста Sky Sports.