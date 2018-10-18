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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Экс-капитан "Челси" встретился с болеющим лейкемией фанатом
Бывший капитан лондонского"Челси" Джанфранко Дзола встретился с фанатом, который болеет лейкемией.
У 18-летнего Эдома была возможность поиграть с экс-нападающим "пенсионеров" в футбол, а также просто пообщаться с любимым футболистом.
Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. На данный момент он является тренером английского "Бирмингем Сити".
"Газета.ру"
У 18-летнего Эдома была возможность поиграть с экс-нападающим "пенсионеров" в футбол, а также просто пообщаться с любимым футболистом.
Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. На данный момент он является тренером английского "Бирмингем Сити".
In partnership with Official Partner of #StandUpToCancer, @Hyundai_UK, we organised a surprise day for #CFC supporter, Ed (18), who met Gianfranco Zola! Ed, who was diagnosed with leukaemia when he was eight, has grown up supporting the Blues. #GiveCancerAKicking pic.twitter.com/sCS6QL54eG— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2018
"Газета.ру"
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