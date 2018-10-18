Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Экс-капитан "Челси" встретился с болеющим лейкемией фанатом

Бывший капитан лондонского"Челси" Джанфранко Дзола встретился с фанатом, который болеет лейкемией.

У 18-летнего Эдома была возможность поиграть с экс-нападающим "пенсионеров" в футбол, а также просто пообщаться с любимым футболистом.

Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. На данный момент он является тренером английского "Бирмингем Сити".



"Газета.ру"
Теги: Челси
Сегодня, 23:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.