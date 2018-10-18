Экс-капитан "Челси" встретился с болеющим лейкемией фанатом

In partnership with Official Partner of #StandUpToCancer, @Hyundai_UK, we organised a surprise day for #CFC supporter, Ed (18), who met Gianfranco Zola! Ed, who was diagnosed with leukaemia when he was eight, has grown up supporting the Blues. #GiveCancerAKicking pic.twitter.com/sCS6QL54eG — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 18, 2018

Бывший капитан лондонского"Челси" Джанфранко Дзола встретился с фанатом, который болеет лейкемией.У 18-летнего Эдома была возможность поиграть с экс-нападающим "пенсионеров" в футбол, а также просто пообщаться с любимым футболистом.Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. На данный момент он является тренером английского "Бирмингем Сити".