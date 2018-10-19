Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Врач Марадоны: Диего нужно срочно протезировать колени

Колумбийский хирург Херман Очоа заявил, что колени легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны находятся в плохом состоянии.

"Диего нужно срочно протезировать колени. В ближайшее время необходимо принять решение о замене коленного сустава.

Я проводил операцию на его левом колене в 2004 году, а затем в июне, перед чемпионатом мира в России, чтобы Марадона смог насладиться турниром. Я хорошо знаю о его проблемах.

У Диего прогрессирующий артрит в обоих коленях. Хрящи совсем стерлись, и кости трутся друг о друга. Это причиняет Марадоне сильную боль. Ему нужно лечь на операцию и поставить протезы. Он все ещё является молодым пациентом, но другого решения нет. Если не сделать операцию сейчас, дальше станет только хуже", — цитирует Очоа Ole.

"Чемпионат.сом"
Теги: Марадона
Сегодня, 19:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.