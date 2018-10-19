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Александр Головин попал в заявку "Монако" на первый матч под руководством Анри

"Монако" объявил заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции против "Страсбура", который станет для монегасков первым под руководством нового главного тренера Тьерри Анри.

Вратари: Си, Бадиашиле.

Защитники: Баррека, Глик, Хенрикс, Сидибе, Туре.

Полузащитники: Ахолу, Аит-Беннассер, Шадли, Головин, Грандсир, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп.

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Силла.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 21:11
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#1  dobr25  Самарская область (Сегодня, 21:49)
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Йоветич восстановился и хорошо


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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