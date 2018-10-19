Александр Головин попал в заявку "Монако" на первый матч под руководством Анри

"Монако" объявил заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции против "Страсбура", который станет для монегасков первым под руководством нового главного тренера Тьерри Анри.Си, Бадиашиле.Баррека, Глик, Хенрикс, Сидибе, Туре.: Ахолу, Аит-Беннассер, Шадли, Головин, Грандсир, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп.: Фалькао, Йоветич, Силла.