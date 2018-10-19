Известный порноактер поддержал обвиняемого в изнасиловании Роналду

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:01
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
Игорь Лебедев: Кокорину и Мамаеву тяжко в "Бутырке"? Бить стулом человека по голове их никто не заставлял (6)
16:27
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
Валерий Рейнгольд: Мамаева и Кокорина надо года на два отлучить от футбола и дать условный срок (27)
13:31
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
"Прошу прощения у всех! Вообще у всех!" - последние слова Кокорина перед оглашением приговора (20)
12:56
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
"Зенит" просит о смягчении наказания Кокорину, предоставив суду его положительную характеристику (20)
12:15
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
Сергей Кирьяков: шансов против "Зенита" у динамовцев мало, но надеюсь, одно очко они добудут (4)
12:04
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Самое скандальное противостояние России, попытка Карпина обыграть третий московский клуб в этом сезоне. Превью 11-го тура РПЛ (6)
Известный порноактер поддержал обвиняемого в изнасиловании Роналду
Известный итальянский порноактер Рокко Сиффреди поддержал нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании. Сиффреди не считает футболиста виновным.
"Я не верю во все эти истории, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей. Такое бывает очень редко. Не думаю, что Криштиану такой монстр и ублюдок. Не верю, что он виновен в изнасиловании", — цитирует порноактера Mundo Deportivo.
Сиффреди также признался, что несколько лет назад видел Роналду в клубе свингеров в Риме. "Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать удовольствие от нее. Он не тот, каким его пытаются представить, обвиняя в изнасиловании", — заключил Рокко.
Напомним, что З4-летняя Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое, по словам женщины, произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга также утверждает, что футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.
Sport24
"Я не верю во все эти истории, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей. Такое бывает очень редко. Не думаю, что Криштиану такой монстр и ублюдок. Не верю, что он виновен в изнасиловании", — цитирует порноактера Mundo Deportivo.
Сиффреди также признался, что несколько лет назад видел Роналду в клубе свингеров в Риме. "Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать удовольствие от нее. Он не тот, каким его пытаются представить, обвиняя в изнасиловании", — заключил Рокко.
Напомним, что З4-летняя Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое, по словам женщины, произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга также утверждает, что футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.