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Известный порноактер поддержал обвиняемого в изнасиловании Роналду

Известный итальянский порноактер Рокко Сиффреди поддержал нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании. Сиффреди не считает футболиста виновным.

"Я не верю во все эти истории, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то из знаменитостей. Такое бывает очень редко. Не думаю, что Криштиану такой монстр и ублюдок. Не верю, что он виновен в изнасиловании", — цитирует порноактера Mundo Deportivo.

Сиффреди также признался, что несколько лет назад видел Роналду в клубе свингеров в Риме. "Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать удовольствие от нее. Он не тот, каким его пытаются представить, обвиняя в изнасиловании", — заключил Рокко.

Напомним, что З4-летняя Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое, по словам женщины, произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Майорга также утверждает, что футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Sport24
Теги: Роналду
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