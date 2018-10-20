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Екатеринбург Уфа
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Юрген Клопп - о Лиге наций: вы хотите посещать оперу каждый вечер или каждые два месяца?
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, почему считает Лигу наций бессмысленным турниром.
До этого специалист высказывал мнение, что в плотном графике футболистов нет времени для еще одного полноценного турнира.
"Вы хотите посещать оперу каждый вечер или каждые два месяца? Мне нравятся большие и важные турниры, но в какой-то момент нужно сделать шаг назад. Лига наций — хорошая идея, но для другого вида спорта. В современном футболе для нее совсем нет места.
Вы не хотите видеть бой с участием Энтони Джошуа каждые два дня? Это невозможно. Во всех других видах спорта, даже в том же американском футболе, есть перерыв на отдых.
В баскетболе есть летняя лига, летний отпуск. Остается только футбол. Все хотят, чтобы было как можно больше турниров, где команды бы меняли дивизионы и играли за что-то важное. В какой-то момент нужно подумать об игроках и убедиться, что у них есть возможность нормально играть. Хотя я бы мог сказать все то же самое свой кофеварке. Никому не интересно подобное мнение", — цитирует Клоппа Daily Mail.
"Газета.ру"
До этого специалист высказывал мнение, что в плотном графике футболистов нет времени для еще одного полноценного турнира.
"Вы хотите посещать оперу каждый вечер или каждые два месяца? Мне нравятся большие и важные турниры, но в какой-то момент нужно сделать шаг назад. Лига наций — хорошая идея, но для другого вида спорта. В современном футболе для нее совсем нет места.
Вы не хотите видеть бой с участием Энтони Джошуа каждые два дня? Это невозможно. Во всех других видах спорта, даже в том же американском футболе, есть перерыв на отдых.
В баскетболе есть летняя лига, летний отпуск. Остается только футбол. Все хотят, чтобы было как можно больше турниров, где команды бы меняли дивизионы и играли за что-то важное. В какой-то момент нужно подумать об игроках и убедиться, что у них есть возможность нормально играть. Хотя я бы мог сказать все то же самое свой кофеварке. Никому не интересно подобное мнение", — цитирует Клоппа Daily Mail.
"Газета.ру"
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