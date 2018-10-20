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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Болельщики "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую Йохана Кройффа
Фанаты "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую легендарного игрока Йохана Кройффа, которую установят в Амстердаме.
В ближайшее время будет принято решение о месте установки памятника, также до конца года активисты планируют объявить имя скульптора. Официальное открытие памятника должно состояться в течение двух лет.
Кройфф известен своей игрой за "Аякс" и "Барселону". Голландец – трехкратный обладатель "Золотого мяча". Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет.
Dezemanverdienteenstandbeeld.nl
В ближайшее время будет принято решение о месте установки памятника, также до конца года активисты планируют объявить имя скульптора. Официальное открытие памятника должно состояться в течение двух лет.
Кройфф известен своей игрой за "Аякс" и "Барселону". Голландец – трехкратный обладатель "Золотого мяча". Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет.
Dezemanverdienteenstandbeeld.nl
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