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Болельщики "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую Йохана Кройффа

Фанаты "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую легендарного игрока Йохана Кройффа, которую установят в Амстердаме.

В ближайшее время будет принято решение о месте установки памятника, также до конца года активисты планируют объявить имя скульптора. Официальное открытие памятника должно состояться в течение двух лет.

Кройфф известен своей игрой за "Аякс" и "Барселону". Голландец – трехкратный обладатель "Золотого мяча". Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет.

Dezemanverdienteenstandbeeld.nl
Теги: Аякс Кройф
Сегодня, 09:30
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#1  Volodia379   (Сегодня, 10:39)
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Что то задержались! Давно пора поставить памятник этому великому футболисту! Хоть он и не Дзюба! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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