Болельщики "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую Йохана Кройффа

Фанаты "Аякса" за три месяца собрали 75 тысяч евро на статую легендарного игрока Йохана Кройффа, которую установят в Амстердаме.В ближайшее время будет принято решение о месте установки памятника, также до конца года активисты планируют объявить имя скульптора. Официальное открытие памятника должно состояться в течение двух лет.Кройфф известен своей игрой за "Аякс" и "Барселону". Голландец – трехкратный обладатель "Золотого мяча". Он ушел из жизни в 2016 году в возрасте 68 лет.