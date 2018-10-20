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Жозе Моуринью: абсолютно не понимаю эту истерию вокруг атакующего футбола

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался относительно критики в свой адрес за излишне оборонительный стиль игры своей команды.

"Я не понимаю всеобщей истерии об атакующем футболе. Вы можете играть в атакующий футбол только тогда, когда владеете мячом. Вам нужен мяч. Когда он у соперника, вам необходимо обороняться.

Когда мяч находится у соперника, я хочу, чтобы команда отобрала его. Вернуть контроль над ним можно в том случае, если соперник потеряет его, либо вы сами его отберёте, либо спровоцируете их на ошибку. Всё это происходит в оборонительной стадии игры.

Когда мяч у вас, вы играете по-другому, опираясь на соответствующие качества ваших футболистов. Это то, что я хочу видеть на поле. Мы пытаемся играть таким образом", - заявил португальский специалист.

Goal
Теги: Моуринью
Сегодня, 10:17
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