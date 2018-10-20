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Несколько европейских чемпионатов могут объединиться

Представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA) обсуждают создание единой лиги.

Сейчас переговоры между сторонами находятся на предварительной стадии. Голландия и Бельгия хотят составить конкуренцию топ-5 чемпионатам Европы. В данное время ведутся переговоры и прорабатываются детали объединения.

Предположительно, высший дивизион чемпионат Бенилюкса, создание которого в свое время активно продвигал экс-президент УЕФА Мишель Платини, составят по 9 клубов из Бельгии и Голландии, во втором дивизионе могут появиться клубы из Люксембурга.

Кроме Бельгии и Голландии, в создании таких лиг заинтересованы и другие страны, включая Швецию, Данию, Норвегию и Шотландию.

INews
Сегодня, 10:57
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