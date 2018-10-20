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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Челси" спасся от поражения в матче с "Манчестер Юнайтед"
"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2) в матче девятого тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
9 тур
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 2:2
Гол: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 - Марсьяль, 55, 73
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), Азар
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделоф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Рэшфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку
Предупреждения: Матич, 14, Янг, 27, Рюдигер, 30, Азар, 34, Мата, 67, Санчес, 90+4, Перейра, 90+5
Чемпионат Англии
9 тур
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" 2:2
Гол: Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 - Марсьяль, 55, 73
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), Азар
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Янг, Линделоф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Рэшфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку
Предупреждения: Матич, 14, Янг, 27, Рюдигер, 30, Азар, 34, Мата, 67, Санчес, 90+4, Перейра, 90+5
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