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Денис Черышев получил травму и был заменен на 16-й минуте матча

Нападающий "Валенсии" Денис Черышев получил травму в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса".

27-летний россиянин на 16-й минуте встречи покинул поле в сопровождении врачей. Вместо него вышел полузащитник Карлос Солер.
Теги: Черышев Валенсия
Сегодня, 18:19
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#3  Савелий  Россия (Сегодня, 19:02)
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  •  (2)
online

Уже понадеялся, что хрусталь отступил. Может ещё все обойдётся. Здоровья Денису!
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Не дай Бог


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 18:33)
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Опять??? Хотя это не такая уж и неожиданность. Хрусталики они такие
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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