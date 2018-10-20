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"Манчестер Сити" отгрузил пять голов "Бернли"

В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле уверенно справился с "Бернли".

Чемпионат Англии

9 тур

"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0

Голы: Агуэро, 16, Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Лапорт, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Сильва (Фоден, 75), Силва (Брёйне, 58), Зане, Марез, Агуэро (Жезус, 66)

"Бёрнли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Дефур (Барнс, 75), Корк, Хендрик, Леннон (Вествуд, 69), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 69)

Предупреждения: Компани, 1, Корк, 11, Хендрик, 32, Зане, 81

Чемпионат Англии

9 тур

"Вулверхэмптон" – "Уотфорд" 0:2

Голы: Капу, 20, Перейра, 21

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти (Траоре, 72), Хонни (Винагре, 46), Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота, Хименес (Кавалейру, 60), Кошта

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Капу, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Грэй, 69), Саксесс (Прёдль, 75 (Уилмот, 88))

Предупреждения: Невеш, 35, Хьюз, 69, Жота, 73, Беннетт, 90+1
Теги: Манчестер Сити Бернли
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