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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Манчестер Сити" отгрузил пять голов "Бернли"
В рамках 9-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на своем поле уверенно справился с "Бернли".
Чемпионат Англии
9 тур
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0
Голы: Агуэро, 16, Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Лапорт, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Сильва (Фоден, 75), Силва (Брёйне, 58), Зане, Марез, Агуэро (Жезус, 66)
"Бёрнли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Дефур (Барнс, 75), Корк, Хендрик, Леннон (Вествуд, 69), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 69)
Предупреждения: Компани, 1, Корк, 11, Хендрик, 32, Зане, 81
Чемпионат Англии
9 тур
"Вулверхэмптон" – "Уотфорд" 0:2
Голы: Капу, 20, Перейра, 21
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти (Траоре, 72), Хонни (Винагре, 46), Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота, Хименес (Кавалейру, 60), Кошта
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Капу, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Грэй, 69), Саксесс (Прёдль, 75 (Уилмот, 88))
Предупреждения: Невеш, 35, Хьюз, 69, Жота, 73, Беннетт, 90+1
Чемпионат Англии
9 тур
"Манчестер Сити" – "Бёрнли" 5:0
Голы: Агуэро, 16, Силва, 54, Фернандиньо, 56, Марез, 83
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Лапорт, Стоунс, Компани, Фернандиньо, Сильва (Фоден, 75), Силва (Брёйне, 58), Зане, Марез, Агуэро (Жезус, 66)
"Бёрнли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Дефур (Барнс, 75), Корк, Хендрик, Леннон (Вествуд, 69), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 69)
Предупреждения: Компани, 1, Корк, 11, Хендрик, 32, Зане, 81
Чемпионат Англии
9 тур
"Вулверхэмптон" – "Уотфорд" 0:2
Голы: Капу, 20, Перейра, 21
"Вулверхэмптон": Патрисиу, Доэрти (Траоре, 72), Хонни (Винагре, 46), Боли, Коди, Беннетт, Невеш, Моутинью, Жота, Хименес (Кавалейру, 60), Кошта
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Масина, Мариаппа, Кэткарт, Капу, Дукуре, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Грэй, 69), Саксесс (Прёдль, 75 (Уилмот, 88))
Предупреждения: Невеш, 35, Хьюз, 69, Жота, 73, Беннетт, 90+1
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