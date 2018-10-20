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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Тоттенхэм" минимально переиграл "Вест Хэм"
Чемпионат Англии
9 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:1
Голы: Ламела, 44
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Бальбуэна, Диоп, Райс, Ноубл (Антонио, 72), Андерсон (Эрнандес, 57), Снодграсс, Ярмоленко (Диангана, 41), Арнаутович
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Уинкс, Сиссоко, Дайер, Ламела (Дембеле, 76), Моура, Кейн (Льоренте, 86)
Предупреждения: Ноубл, 59, Арнаутович, 73, Снодграсс, 80
9 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:1
Голы: Ламела, 44
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Бальбуэна, Диоп, Райс, Ноубл (Антонио, 72), Андерсон (Эрнандес, 57), Снодграсс, Ярмоленко (Диангана, 41), Арнаутович
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Уинкс, Сиссоко, Дайер, Ламела (Дембеле, 76), Моура, Кейн (Льоренте, 86)
Предупреждения: Ноубл, 59, Арнаутович, 73, Снодграсс, 80
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