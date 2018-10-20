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"Тоттенхэм" минимально переиграл "Вест Хэм"

Чемпионат Англии

9 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Тоттенхэм" 0:1

Голы: Ламела, 44

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Бальбуэна, Диоп, Райс, Ноубл (Антонио, 72), Андерсон (Эрнандес, 57), Снодграсс, Ярмоленко (Диангана, 41), Арнаутович

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Санчес, Уинкс, Сиссоко, Дайер, Ламела (Дембеле, 76), Моура, Кейн (Льоренте, 86)

Предупреждения: Ноубл, 59, Арнаутович, 73, Снодграсс, 80
Теги: Тоттенхэм Вест Хэм
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