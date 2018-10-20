Пока ещё особенный: Моуринью устроил шоу в матче "МЮ" с "Челси"

Первый гол "Челси" забил после невнятной игры Погба

Марсьяль - автор дубля

Things got heated on the touchline after Ross Barkley's equaliser. pic.twitter.com/Dy4bClcEBs — ESPN FC (@ESPNFC) October 20, 2018

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили настоящее шоу на «Стэмфорд Бридж». В этом матче было всё: красивые голы, драма, камбэк, бушующие эмоции и гол на 96-й минуте. «МЮ» снова потерял очки, но показал, что команду ещё рано списывать со счетов, как и самого Жозе Моуринью.– о возвращении португальца в Лондон.Жозе Моуринью в Лондоне встретился с ещё одним «особенным». В своё время португалец получил работу тренером после того, как был переводчиком и помощником в «Барселоне». В определённой степени похожий путь проделал и Маурицио Сарри, который до прихода на тренерский мостик работал в банке. Сегодня Хосеп Гвардиола называет Сарри самым талантливым тренером мира, а игрой команд итальянца восхищаются по всей Европе.Сарри не смог превратить «Наполи» в чемпиона, но всё же навязал конкуренцию «Ювентусу» в чемпионате Италии. Теперь он покоряет Англию, пытаясь сотворить историю с «Челси». После довольно простого футбола, который ставил «синим» Антонио Конте, замысловатые кружева Сарри напоминают образцы футбольного искусства. Но главное, что итальянцу не потребовалось время для адаптации. Сарри сходу превратил «Челси» в одного из претендентов на чемпионство: наравне с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» лондонцы остаются теми, кто ещё не знает поражений в новом сезоне в АПЛ. А если взять все турниры, то «Челси» - единственный английский клуб, который ещё не проигрывал.В «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оказался под постоянным давлением. Понятно, что после Сэра Алекса Фергюсона любой тренер был бы под давлением, но португалец своим не самым ярким футболом вкупе с нетипичными (для «МЮ») приобретениями и вечным недовольством не мог вызвать особой симпатии. Особенно в последние годы «особенный» сосредоточился на негативе, который, как считают многие эксперты, передаётся игрокам.На фоне слухов о возможном назначении на пост главного тренера Зинедина Зидана Моуринью буквально атаковали со всех сторон. Слухи об отставке плодились всё активнее после каждой следующей неудачи, возможно, португальцу уже бы указали на дверь, если бы не огромная финансовая компенсация, полагающаяся за разрыв контракта. Но совершенно точно нельзя обвинить Жозе в безразличии. В последних матчах именно наставник «Юнайтед» «зажигает» так, что его команда преображается по ходу игры.Первый тайм встречи с «Челси» превратился в настоящее мучение для болельщиков «красных дьяволов». Нет, манкунианцы не выстроили излюбленный «автобус» Моуринью, скорее, гости просто остались без идей впереди. То и дело футболисты из Манчестера вопросительно поднимали руки, не понимая, куда и кому делать пас. Апогеем бессмысленности «Юнайтед» стал пропущенный гол после стандарта, в котором невнятно сыграл Поль Погба, упустивший Антонио Рюдигера. После пропущенного мяча француз ещё долго что-то выговаривал кому-то, обращаясь в воздух. Наверное, Погба рукал само себя за то, что остановился в столь важный момент и подарил сопернику столь простой гол.Вся игра «Юнайтед» впереди отражалась в действиях Ромелу Лукаку. После очередного заброса вперёд бельгиец, оказавшись рядом с Н’Голо Канте, не смог зацепиться за верховой мяч (!!). К слову, примерно то же самое творилось с «красными дьяволами» и в матче с «Ньюкаслом», но тогда Моуринью сумел преобразить команду.Португальский наставник «Юнайтед» в перерыве явно сумел повлиять на свою команду. Во втором тайме после небольшого вкатывания, занявшего 7-10 минут, гости доминировали на поле. Лучшим игроком в составе гостей стал Антони Марсьяль – один из самых критикуемых футболистов «МЮ», которого пресса уже давно продала в «Баварию», «Тоттенхэм» и другие клубы. После заочного спора Антони и Жозе в прессе летом по поводу места семьи в жизни футболиста казалось, что француза в Манчестер уже не ждут. Но в последнее время именно французский форвард превратился в спасителя команды. К тому же, он успешно усадил на лавку Лингарда и Санчеса, чьи места в стартовом составе ещё недавно не вызывали вопросов.Марсьяль в определённой степени и сам напоминает Моуринью, достаточно посмотреть на вечно недовольное лицо француза. Складывается впечатление, что каждая минута на поле превращается для него в мучение, но сегодня именно он стал тем человеком, который спас «Юнайтед» от поражения.Во втором тайме гости были лучше и вполне заслуженно вели в счёте. Хозяева остались недовольны тем, что первый мяч «МЮ» забил после того, как Маркос Алонсо лежал в собственной штрафной после стыка. Но, наверное, винить лондонцы могли только себя, тем более, что Алонсо после этого эпизода спокойно встал и продолжил игру без помощи врачей.После окончания матча Маурицио Сарри признал, что во втором тайме его команда не играла в свой футбол и сбилась на навесы и забросы. Этому способствовало давление гостей, которые чётко определили главных распасовщиков соперника и закрыли их, не позволив вести игру. Вообще, в действиях «МЮ» по-прежнему остаётся много сумбура, «красные дьяволы» не могут похвастаться изяществом комбинаций и каким-то действительно осмысленным рисунком игры. Но главное, что подопечные Моуринью начинают брать своё характером и давлением. И, в определённой степени, это справедливо. Если у тебя что-то не получается – компенсируй старанием и борьбой.«Юнайтед» не дотерпел и не взял три очка, которые, наверное, заслужил. Ничья не приблизила «МЮ» к лидерам, от которых «красных дьяволов» отделяет уже целая пропасть. Но такой «Манчестер» списывать со счетов не стоит. И не стоит заранее отправлять в отставку Жозе Моуринью, устроившего в концовке мини-спектакль. Бурное празднование забитого мяча соперником едва не привело к тому, что португалец вступил врукопашную с одним из тренеров «Челси». «Особенный» после окончания игры посетовал на отсутствие уважения со стороны болельщиков «Челси», которые во время инцидента распевали ругательные кричалки в адрес своего бывшего босса. Последний жест остался за Моуром, он напомнил им о трёх победах в чемпионате Англии, которые были добыты португальцем.Моуринью остаётся одним из самых ярких персонажей АПЛ, а разговоры о пенсии пока явно преждевременны. За этим «Юнайтед» становится снова интересно наблюдать, хоть далеко и не факт, что команда сумеет спасти неудачный сезон.Рюдигер, 21, Баркли, 90+6 - Марсьяль, 55, 73Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 69), Виллиан (Педро, 73), Мората (Жиру, 79), АзарДе Хеа, Янг, Линделоф, Смоллинг, Шоу, Погба, Матич, Рэшфорд (Санчес, 85), Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), ЛукакуМатич, 14, Янг, 27, Рюдигер, 30, Азар, 34, Мата, 67, Санчес, 90+4, Перейра, 90+5Фото - "твиттер" "Манчестер Юнайтед"